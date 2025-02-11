통화 / SEED
SEED: Origin Agritech Limited
1.12 USD 0.01 (0.88%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SEED 환율이 오늘 -0.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.05이고 고가는 1.17이었습니다.
Origin Agritech Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SEED News
- 오리진 애그리테크, 이사회 재구성으로 신규 이사 2명 임명
- Origin Agritech appoints two new directors in board restructuring
- Seed Innovations reports low uptake in tender offer
- Origin Agritech begins seed processing at Xinjiang facility
- Seed Innovations announces board changes as part of strategic shift
- Seed Innovations proposes tender offer and new AI investing focus
- Origin Agritech Announced Financial Results for the Six Months Ended March 31, 2025
- SEED Innovations notes Little Green Pharma annual report
- Origin Agritech Limited (SEED) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
1.05 1.17
년간 변동
0.74 3.29
- 이전 종가
- 1.13
- 시가
- 1.10
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- 저가
- 1.05
- 고가
- 1.17
- 볼륨
- 85
- 일일 변동
- -0.88%
- 월 변동
- -2.61%
- 6개월 변동
- -44.00%
- 년간 변동율
- -60.70%
