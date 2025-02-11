Valute / SEED
SEED: Origin Agritech Limited
1.12 USD 0.01 (0.88%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SEED ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.17.
Segui le dinamiche di Origin Agritech Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SEED News
Intervallo Giornaliero
1.05 1.17
Intervallo Annuale
0.74 3.29
- Chiusura Precedente
- 1.13
- Apertura
- 1.10
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Minimo
- 1.05
- Massimo
- 1.17
- Volume
- 85
- Variazione giornaliera
- -0.88%
- Variazione Mensile
- -2.61%
- Variazione Semestrale
- -44.00%
- Variazione Annuale
- -60.70%
21 settembre, domenica