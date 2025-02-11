QuotazioniSezioni
SEED: Origin Agritech Limited

1.12 USD 0.01 (0.88%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SEED ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.17.

Segui le dinamiche di Origin Agritech Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.05 1.17
Intervallo Annuale
0.74 3.29
Chiusura Precedente
1.13
Apertura
1.10
Bid
1.12
Ask
1.42
Minimo
1.05
Massimo
1.17
Volume
85
Variazione giornaliera
-0.88%
Variazione Mensile
-2.61%
Variazione Semestrale
-44.00%
Variazione Annuale
-60.70%
