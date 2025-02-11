Währungen / SEED
SEED: Origin Agritech Limited
1.11 USD 0.02 (1.77%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEED hat sich für heute um -1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.05 bis zu einem Hoch von 1.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Origin Agritech Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.05 1.17
Jahresspanne
0.74 3.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.13
- Eröffnung
- 1.10
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Tief
- 1.05
- Hoch
- 1.17
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -1.77%
- Monatsänderung
- -3.48%
- 6-Monatsänderung
- -44.50%
- Jahresänderung
- -61.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K