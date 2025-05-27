Moedas / SCSC
SCSC: ScanSource Inc
44.45 USD 0.51 (1.16%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SCSC para hoje mudou para 1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.87 e o mais alto foi 44.86.
Veja a dinâmica do par de moedas ScanSource Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SCSC Notícias
Faixa diária
43.87 44.86
Faixa anual
28.76 53.91
- Fechamento anterior
- 43.94
- Open
- 44.18
- Bid
- 44.45
- Ask
- 44.75
- Low
- 43.87
- High
- 44.86
- Volume
- 187
- Mudança diária
- 1.16%
- Mudança mensal
- 3.23%
- Mudança de 6 meses
- 30.89%
- Mudança anual
- -7.24%
