货币 / SCSC
SCSC: ScanSource Inc
44.65 USD 0.42 (0.93%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SCSC汇率已更改-0.93%。当日，交易品种以低点44.40和高点45.16进行交易。
关注ScanSource Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
44.40 45.16
年范围
28.76 53.91
- 前一天收盘价
- 45.07
- 开盘价
- 45.03
- 卖价
- 44.65
- 买价
- 44.95
- 最低价
- 44.40
- 最高价
- 45.16
- 交易量
- 284
- 日变化
- -0.93%
- 月变化
- 3.69%
- 6个月变化
- 31.48%
- 年变化
- -6.82%
