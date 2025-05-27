Divisas / SCSC
SCSC: ScanSource Inc
43.94 USD 1.13 (2.51%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SCSC de hoy ha cambiado un -2.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.82, mientras que el máximo ha alcanzado 45.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ScanSource Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
43.82 45.23
Rango anual
28.76 53.91
- Cierres anteriores
- 45.07
- Open
- 45.03
- Bid
- 43.94
- Ask
- 44.24
- Low
- 43.82
- High
- 45.23
- Volumen
- 1.189 K
- Cambio diario
- -2.51%
- Cambio mensual
- 2.04%
- Cambio a 6 meses
- 29.39%
- Cambio anual
- -8.31%
