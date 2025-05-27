Валюты / SCSC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SCSC: ScanSource Inc
45.07 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCSC за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.55, а максимальная — 45.24.
Следите за динамикой ScanSource Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SCSC
- Fast-paced Momentum Stock ScanSource (SCSC) Is Still Trading at a Bargain
- Best Value Stocks to Buy for September 8th
- SCSC or SITE: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- New Strong Buy Stocks for September 3rd
- Should Value Investors Buy ScanSource (SCSC) Stock?
- ScanSource (SCSC)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Why Fast-paced Mover ScanSource (SCSC) Is a Great Choice for Value Investors
- Best Value Stocks to Buy for August 26th
- ScanSource Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- ScanSource, Inc. (SCSC) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- SCSC Reports Results
- ScanSource SCSC Q4 2025 Earnings Call Transcript
- ScanSource (SCSC) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ScanSource Posts 9% Revenue Gain in Q4
- ScanSource earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- ScanSource shares rise 3% as Q4 earnings, revenue top expectations
- ClearSign Technologies (CLIR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Scansource SEVP & CIO Hayden sells $278k in shares
- Pzena Small Cap Focused Value Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
44.55 45.24
Годовой диапазон
28.76 53.91
- Предыдущее закрытие
- 45.02
- Open
- 45.06
- Bid
- 45.07
- Ask
- 45.37
- Low
- 44.55
- High
- 45.24
- Объем
- 386
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 4.67%
- 6-месячное изменение
- 32.71%
- Годовое изменение
- -5.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.