SCSC: ScanSource Inc
44.33 USD 0.39 (0.89%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCSC hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.87 bis zu einem Hoch von 44.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die ScanSource Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
43.87 44.86
Jahresspanne
28.76 53.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.94
- Eröffnung
- 44.18
- Bid
- 44.33
- Ask
- 44.63
- Tief
- 43.87
- Hoch
- 44.86
- Volumen
- 702
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- 2.95%
- 6-Monatsänderung
- 30.54%
- Jahresänderung
- -7.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K