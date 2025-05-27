KurseKategorien
Währungen / SCSC
SCSC: ScanSource Inc

44.33 USD 0.39 (0.89%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCSC hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.87 bis zu einem Hoch von 44.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die ScanSource Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
43.87 44.86
Jahresspanne
28.76 53.91
Vorheriger Schlusskurs
43.94
Eröffnung
44.18
Bid
44.33
Ask
44.63
Tief
43.87
Hoch
44.86
Volumen
702
Tagesänderung
0.89%
Monatsänderung
2.95%
6-Monatsänderung
30.54%
Jahresänderung
-7.49%
