通貨 / SCSC
SCSC: ScanSource Inc
44.33 USD 0.39 (0.89%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCSCの今日の為替レートは、0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり43.87の安値と44.86の高値で取引されました。
ScanSource Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
43.87 44.86
1年のレンジ
28.76 53.91
- 以前の終値
- 43.94
- 始値
- 44.18
- 買値
- 44.33
- 買値
- 44.63
- 安値
- 43.87
- 高値
- 44.86
- 出来高
- 702
- 1日の変化
- 0.89%
- 1ヶ月の変化
- 2.95%
- 6ヶ月の変化
- 30.54%
- 1年の変化
- -7.49%
