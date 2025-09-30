CotaçõesSeções
Moedas / SB-PD
Voltar para Ações

SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands

25.95 USD 0.04 (0.15%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SB-PD para hoje mudou para -0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.78 e o mais alto foi 26.00.

Veja a dinâmica do par de moedas Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SB-PD hoje?

Hoje Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) está avaliado em 25.95. O instrumento é negociado dentro de -0.15%, o fechamento de ontem foi 25.99, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SB-PD em tempo real.

As ações de Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands pagam dividendos?

Atualmente Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands está avaliado em 25.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.72% e USD. Monitore os movimentos de SB-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SB-PD?

Você pode comprar ações de Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) pelo preço atual 25.95. Ordens geralmente são executadas perto de 25.95 ou 26.25, enquanto 4 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SB-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SB-PD?

Investir em Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands envolve considerar a faixa anual 25.01 - 26.12 e o preço atual 25.95. Muitos comparam 0.50% e 1.72% antes de enviar ordens em 25.95 ou 26.25. Estude as mudanças diárias de preço de SB-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SAFE BULKERS, INC.?

O maior preço de SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) no último ano foi 26.12. As ações oscilaram bastante dentro de 25.01 - 26.12, e a comparação com 25.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SAFE BULKERS, INC.?

O menor preço de SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) no ano foi 25.01. A comparação com o preço atual 25.95 e 25.01 - 26.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SB-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SB-PD?

No passado Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.99 e 1.72% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.78 26.00
Faixa anual
25.01 26.12
Fechamento anterior
25.99
Open
26.00
Bid
25.95
Ask
26.25
Low
25.78
High
26.00
Volume
4
Mudança diária
-0.15%
Mudança mensal
0.50%
Mudança de 6 meses
1.72%
Mudança anual
1.72%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4