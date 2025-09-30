- Visão do mercado
SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands
A taxa do SB-PD para hoje mudou para -0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.78 e o mais alto foi 26.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SB-PD hoje?
Hoje Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) está avaliado em 25.95. O instrumento é negociado dentro de -0.15%, o fechamento de ontem foi 25.99, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SB-PD em tempo real.
As ações de Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands pagam dividendos?
Atualmente Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands está avaliado em 25.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.72% e USD. Monitore os movimentos de SB-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SB-PD?
Você pode comprar ações de Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) pelo preço atual 25.95. Ordens geralmente são executadas perto de 25.95 ou 26.25, enquanto 4 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SB-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SB-PD?
Investir em Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands envolve considerar a faixa anual 25.01 - 26.12 e o preço atual 25.95. Muitos comparam 0.50% e 1.72% antes de enviar ordens em 25.95 ou 26.25. Estude as mudanças diárias de preço de SB-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SAFE BULKERS, INC.?
O maior preço de SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) no último ano foi 26.12. As ações oscilaram bastante dentro de 25.01 - 26.12, e a comparação com 25.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SAFE BULKERS, INC.?
O menor preço de SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) no ano foi 25.01. A comparação com o preço atual 25.95 e 25.01 - 26.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SB-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SB-PD?
No passado Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.99 e 1.72% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.99
- Open
- 26.00
- Bid
- 25.95
- Ask
- 26.25
- Low
- 25.78
- High
- 26.00
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.15%
- Mudança mensal
- 0.50%
- Mudança de 6 meses
- 1.72%
- Mudança anual
- 1.72%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4