SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands

25.95 USD 0.04 (0.15%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SB-PD ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.78 e ad un massimo di 26.00.

Segui le dinamiche di Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SB-PD oggi?

Oggi le azioni Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands sono prezzate a 25.95. Viene scambiato all'interno di -0.15%, la chiusura di ieri è stata 25.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SB-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands pagano dividendi?

Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands è attualmente valutato a 25.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SB-PD.

Come acquistare azioni SB-PD?

Puoi acquistare azioni Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands al prezzo attuale di 25.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.95 o 26.25, mentre 4 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SB-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SB-PD?

Investire in Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands implica considerare l'intervallo annuale 25.01 - 26.12 e il prezzo attuale 25.95. Molti confrontano 0.50% e 1.72% prima di effettuare ordini su 25.95 o 26.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SB-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SAFE BULKERS, INC.?

Il prezzo massimo di SAFE BULKERS, INC. nell'ultimo anno è stato 26.12. All'interno di 25.01 - 26.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SAFE BULKERS, INC.?

Il prezzo più basso di SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) nel corso dell'anno è stato 25.01. Confrontandolo con gli attuali 25.95 e 25.01 - 26.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SB-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SB-PD?

Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.99 e 1.72%.

Intervallo Giornaliero
25.78 26.00
Intervallo Annuale
25.01 26.12
Chiusura Precedente
25.99
Apertura
26.00
Bid
25.95
Ask
26.25
Minimo
25.78
Massimo
26.00
Volume
4
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
0.50%
Variazione Semestrale
1.72%
Variazione Annuale
1.72%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4