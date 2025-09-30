- Panoramica
SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands
Il tasso di cambio SB-PD ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.78 e ad un massimo di 26.00.
Segui le dinamiche di Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SB-PD oggi?
Oggi le azioni Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands sono prezzate a 25.95. Viene scambiato all'interno di -0.15%, la chiusura di ieri è stata 25.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SB-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands pagano dividendi?
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands è attualmente valutato a 25.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SB-PD.
Come acquistare azioni SB-PD?
Puoi acquistare azioni Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands al prezzo attuale di 25.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.95 o 26.25, mentre 4 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SB-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SB-PD?
Investire in Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands implica considerare l'intervallo annuale 25.01 - 26.12 e il prezzo attuale 25.95. Molti confrontano 0.50% e 1.72% prima di effettuare ordini su 25.95 o 26.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SB-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SAFE BULKERS, INC.?
Il prezzo massimo di SAFE BULKERS, INC. nell'ultimo anno è stato 26.12. All'interno di 25.01 - 26.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SAFE BULKERS, INC.?
Il prezzo più basso di SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) nel corso dell'anno è stato 25.01. Confrontandolo con gli attuali 25.95 e 25.01 - 26.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SB-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SB-PD?
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.99 e 1.72%.
- Chiusura Precedente
- 25.99
- Apertura
- 26.00
- Bid
- 25.95
- Ask
- 26.25
- Minimo
- 25.78
- Massimo
- 26.00
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- 0.50%
- Variazione Semestrale
- 1.72%
- Variazione Annuale
- 1.72%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4