SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands

25.95 USD 0.04 (0.15%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SB-PD汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点25.78和高点26.00进行交易。

关注Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SB-PD股票今天的价格是多少？

Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands股票今天的定价为25.95。它在-0.15%范围内交易，昨天的收盘价为25.99，交易量达到4。SB-PD的实时价格图表显示了这些更新。

Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands股票是否支付股息？

Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands目前的价值为25.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.72%和USD。实时查看图表以跟踪SB-PD走势。

如何购买SB-PD股票？

您可以以25.95的当前价格购买Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands股票。订单通常设置在25.95或26.25附近，而4和-0.19%显示市场活动。立即关注SB-PD的实时图表更新。

如何投资SB-PD股票？

投资Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands需要考虑年度范围25.01 - 26.12和当前价格25.95。许多人在以25.95或26.25下订单之前，会比较0.50%和。实时查看SB-PD价格图表，了解每日变化。

SAFE BULKERS, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SAFE BULKERS, INC.的最高价格是26.12。在25.01 - 26.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands的绩效。

SAFE BULKERS, INC.股票的最低价格是多少？

SAFE BULKERS, INC.（SB-PD）的最低价格为25.01。将其与当前的25.95和25.01 - 26.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SB-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SB-PD股票是什么时候拆分的？

Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.99和1.72%中可见。

日范围
25.78 26.00
年范围
25.01 26.12
前一天收盘价
25.99
开盘价
26.00
卖价
25.95
买价
26.25
最低价
25.78
最高价
26.00
交易量
4
日变化
-0.15%
月变化
0.50%
6个月变化
1.72%
年变化
1.72%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值