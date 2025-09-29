SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands
今日SB-PD汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点25.78和高点26.00进行交易。
关注Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SB-PD股票今天的价格是多少？
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands股票今天的定价为25.95。它在-0.15%范围内交易，昨天的收盘价为25.99，交易量达到4。SB-PD的实时价格图表显示了这些更新。
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands股票是否支付股息？
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands目前的价值为25.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.72%和USD。实时查看图表以跟踪SB-PD走势。
如何购买SB-PD股票？
您可以以25.95的当前价格购买Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands股票。订单通常设置在25.95或26.25附近，而4和-0.19%显示市场活动。立即关注SB-PD的实时图表更新。
如何投资SB-PD股票？
投资Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands需要考虑年度范围25.01 - 26.12和当前价格25.95。许多人在以25.95或26.25下订单之前，会比较0.50%和。实时查看SB-PD价格图表，了解每日变化。
SAFE BULKERS, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SAFE BULKERS, INC.的最高价格是26.12。在25.01 - 26.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands的绩效。
SAFE BULKERS, INC.股票的最低价格是多少？
SAFE BULKERS, INC.（SB-PD）的最低价格为25.01。将其与当前的25.95和25.01 - 26.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SB-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SB-PD股票是什么时候拆分的？
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.99和1.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.99
- 开盘价
- 26.00
- 卖价
- 25.95
- 买价
- 26.25
- 最低价
- 25.78
- 最高价
- 26.00
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- 1.72%
- 年变化
- 1.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
