SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands
SB-PDの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり25.78の安値と26.00の高値で取引されました。
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islandsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SB-PD株の現在の価格は？
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islandsの株価は本日25.95です。-0.15%内で取引され、前日の終値は25.99、取引量は4に達しました。SB-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islandsの株は配当を出しますか？
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islandsの現在の価格は25.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.72%やUSDにも注目します。SB-PDの動きはライブチャートで確認できます。
SB-PD株を買う方法は？
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islandsの株は現在25.95で購入可能です。注文は通常25.95または26.25付近で行われ、4や-0.19%が市場の動きを示します。SB-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
SB-PD株に投資する方法は？
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islandsへの投資では、年間の値幅25.01 - 26.12と現在の25.95を考慮します。注文は多くの場合25.95や26.25で行われる前に、0.50%や1.72%と比較されます。SB-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SAFE BULKERS, INC.の株の最高値は？
SAFE BULKERS, INC.の過去1年の最高値は26.12でした。25.01 - 26.12内で株価は大きく変動し、25.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islandsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SAFE BULKERS, INC.の株の最低値は？
SAFE BULKERS, INC.(SB-PD)の年間最安値は25.01でした。現在の25.95や25.01 - 26.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SB-PDの動きはライブチャートで確認できます。
SB-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islandsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.99、1.72%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.99
- 始値
- 26.00
- 買値
- 25.95
- 買値
- 26.25
- 安値
- 25.78
- 高値
- 26.00
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.15%
- 1ヶ月の変化
- 0.50%
- 6ヶ月の変化
- 1.72%
- 1年の変化
- 1.72%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
