- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands
Der Wechselkurs von SB-PD hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.78 bis zu einem Hoch von 26.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SB-PD heute?
Die Aktie von Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) notiert heute bei 25.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.99 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von SB-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SB-PD Dividenden?
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands wird derzeit mit 25.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SB-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich SB-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) zum aktuellen Kurs von 25.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.95 oder 26.25 platziert, während 4 und -0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SB-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SB-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands müssen die jährliche Spanne 25.01 - 26.12 und der aktuelle Kurs 25.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.50% und 1.72%, bevor sie Orders zu 25.95 oder 26.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SB-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SAFE BULKERS, INC.?
Der höchste Kurs von SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) im vergangenen Jahr lag bei 26.12. Innerhalb von 25.01 - 26.12 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SAFE BULKERS, INC.?
Der niedrigste Kurs von SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) im Laufe des Jahres betrug 25.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.95 und der Spanne 25.01 - 26.12 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SB-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SB-PD statt?
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.99 und 1.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.99
- Eröffnung
- 26.00
- Bid
- 25.95
- Ask
- 26.25
- Tief
- 25.78
- Hoch
- 26.00
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 0.50%
- 6-Monatsänderung
- 1.72%
- Jahresänderung
- 1.72%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4