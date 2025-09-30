KurseKategorien
SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands

25.95 USD 0.04 (0.15%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SB-PD hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.78 bis zu einem Hoch von 26.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SB-PD heute?

Die Aktie von Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) notiert heute bei 25.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.99 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von SB-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SB-PD Dividenden?

Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands wird derzeit mit 25.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SB-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich SB-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) zum aktuellen Kurs von 25.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.95 oder 26.25 platziert, während 4 und -0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SB-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SB-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands müssen die jährliche Spanne 25.01 - 26.12 und der aktuelle Kurs 25.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.50% und 1.72%, bevor sie Orders zu 25.95 oder 26.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SB-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SAFE BULKERS, INC.?

Der höchste Kurs von SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) im vergangenen Jahr lag bei 26.12. Innerhalb von 25.01 - 26.12 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SAFE BULKERS, INC.?

Der niedrigste Kurs von SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) im Laufe des Jahres betrug 25.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.95 und der Spanne 25.01 - 26.12 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SB-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SB-PD statt?

Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.99 und 1.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.78 26.00
Jahresspanne
25.01 26.12
Vorheriger Schlusskurs
25.99
Eröffnung
26.00
Bid
25.95
Ask
26.25
Tief
25.78
Hoch
26.00
Volumen
4
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
0.50%
6-Monatsänderung
1.72%
Jahresänderung
1.72%
