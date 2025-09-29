КотировкиРазделы
SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands

25.95 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SB-PD за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.78, а максимальная — 26.00.

Следите за динамикой Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SB-PD сегодня?

Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) сегодня оценивается на уровне 25.95. Инструмент торгуется в пределах -0.15%, вчерашнее закрытие составило 25.99, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SB-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands?

Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands в настоящее время оценивается в 25.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.72% и USD. Отслеживайте движения SB-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции SB-PD?

Вы можете купить акции Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) по текущей цене 25.95. Ордера обычно размещаются около 25.95 или 26.25, тогда как 4 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SB-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SB-PD?

Инвестирование в Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands предполагает учет годового диапазона 25.01 - 26.12 и текущей цены 25.95. Многие сравнивают 0.50% и 1.72% перед размещением ордеров на 25.95 или 26.25. Изучайте ежедневные изменения цены SB-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SAFE BULKERS, INC.?

Самая высокая цена SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) за последний год составила 26.12. Акции заметно колебались в пределах 25.01 - 26.12, сравнение с 25.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SAFE BULKERS, INC.?

Самая низкая цена SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) за год составила 25.01. Сравнение с текущими 25.95 и 25.01 - 26.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SB-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SB-PD?

В прошлом Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.99 и 1.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.78 26.00
Годовой диапазон
25.01 26.12
Предыдущее закрытие
25.99
Open
26.00
Bid
25.95
Ask
26.25
Low
25.78
High
26.00
Объем
4
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
1.72%
Годовое изменение
1.72%
