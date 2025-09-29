- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands
Курс SB-PD за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.78, а максимальная — 26.00.
Следите за динамикой Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SB-PD сегодня?
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) сегодня оценивается на уровне 25.95. Инструмент торгуется в пределах -0.15%, вчерашнее закрытие составило 25.99, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SB-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands?
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands в настоящее время оценивается в 25.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.72% и USD. Отслеживайте движения SB-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции SB-PD?
Вы можете купить акции Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands (SB-PD) по текущей цене 25.95. Ордера обычно размещаются около 25.95 или 26.25, тогда как 4 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SB-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SB-PD?
Инвестирование в Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands предполагает учет годового диапазона 25.01 - 26.12 и текущей цены 25.95. Многие сравнивают 0.50% и 1.72% перед размещением ордеров на 25.95 или 26.25. Изучайте ежедневные изменения цены SB-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SAFE BULKERS, INC.?
Самая высокая цена SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) за последний год составила 26.12. Акции заметно колебались в пределах 25.01 - 26.12, сравнение с 25.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SAFE BULKERS, INC.?
Самая низкая цена SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) за год составила 25.01. Сравнение с текущими 25.95 и 25.01 - 26.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SB-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SB-PD?
В прошлом Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.99 и 1.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.99
- Open
- 26.00
- Bid
- 25.95
- Ask
- 26.25
- Low
- 25.78
- High
- 26.00
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 1.72%
- Годовое изменение
- 1.72%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%