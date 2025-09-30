- Aperçu
SB-PD: Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands
Le taux de change de SB-PD a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.78 et à un maximum de 26.00.
Suivez la dynamique Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SB-PD aujourd'hui ?
L'action Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands est cotée à 25.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.15%, a clôturé hier à 25.99 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de SB-PD présente ces mises à jour.
L'action Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands verse-t-elle des dividendes ?
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands est actuellement valorisé à 25.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SB-PD.
Comment acheter des actions SB-PD ?
Vous pouvez acheter des actions Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands au cours actuel de 25.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.95 ou de 26.25, le 4 et le -0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SB-PD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SB-PD ?
Investir dans Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.01 - 26.12 et le prix actuel 25.95. Beaucoup comparent 0.50% et 1.72% avant de passer des ordres à 25.95 ou 26.25. Consultez le graphique du cours de SB-PD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SAFE BULKERS, INC. ?
Le cours le plus élevé de SAFE BULKERS, INC. l'année dernière était 26.12. Au cours de 25.01 - 26.12, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.99 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SAFE BULKERS, INC. ?
Le cours le plus bas de SAFE BULKERS, INC. (SB-PD) sur l'année a été 25.01. Sa comparaison avec 25.95 et 25.01 - 26.12 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SB-PD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SB-PD a-t-elle été divisée ?
Safe Bulkers Inc Perpetual Preferred Series D (Marshall Islands a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.99 et 1.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.99
- Ouverture
- 26.00
- Bid
- 25.95
- Ask
- 26.25
- Plus Bas
- 25.78
- Plus Haut
- 26.00
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.15%
- Changement Mensuel
- 0.50%
- Changement à 6 Mois
- 1.72%
- Changement Annuel
- 1.72%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4