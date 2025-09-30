- Visão do mercado
SAZ: Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028
A taxa do SAZ para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.2800 e o mais alto foi 25.3100.
Veja a dinâmica do par de moedas Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SAZ hoje?
Hoje Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 (SAZ) está avaliado em 25.2800. O instrumento é negociado dentro de 0.02%, o fechamento de ontem foi 25.2750, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SAZ em tempo real.
As ações de Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 pagam dividendos?
Atualmente Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 está avaliado em 25.2800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.67% e USD. Monitore os movimentos de SAZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SAZ?
Você pode comprar ações de Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 (SAZ) pelo preço atual 25.2800. Ordens geralmente são executadas perto de 25.2800 ou 25.2830, enquanto 9 e -0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SAZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SAZ?
Investir em Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 envolve considerar a faixa anual 24.9510 - 26.0000 e o preço atual 25.2800. Muitos comparam -0.71% e -0.39% antes de enviar ordens em 25.2800 ou 25.2830. Estude as mudanças diárias de preço de SAZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SARATOGA INVESTMENT CORP.?
O maior preço de SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) no último ano foi 26.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 24.9510 - 26.0000, e a comparação com 25.2750 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SARATOGA INVESTMENT CORP.?
O menor preço de SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) no ano foi 24.9510. A comparação com o preço atual 25.2800 e 24.9510 - 26.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SAZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SAZ?
No passado Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.2750 e -1.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.2750
- Open
- 25.3080
- Bid
- 25.2800
- Ask
- 25.2830
- Low
- 25.2800
- High
- 25.3100
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- -0.71%
- Mudança de 6 meses
- -0.39%
- Mudança anual
- -1.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4