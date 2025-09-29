- 概要
SAZ: Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028
SAZの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり25.2800の安値と25.3100の高値で取引されました。
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SAZ株の現在の価格は？
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028の株価は本日25.2800です。0.02%内で取引され、前日の終値は25.2750、取引量は9に達しました。SAZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028の株は配当を出しますか？
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028の現在の価格は25.2800です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.67%やUSDにも注目します。SAZの動きはライブチャートで確認できます。
SAZ株を買う方法は？
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028の株は現在25.2800で購入可能です。注文は通常25.2800または25.2830付近で行われ、9や-0.11%が市場の動きを示します。SAZの最新情報はライブチャートで確認できます。
SAZ株に投資する方法は？
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028への投資では、年間の値幅24.9510 - 26.0000と現在の25.2800を考慮します。注文は多くの場合25.2800や25.2830で行われる前に、-0.71%や-0.39%と比較されます。SAZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SARATOGA INVESTMENT CORP.の株の最高値は？
SARATOGA INVESTMENT CORP.の過去1年の最高値は26.0000でした。24.9510 - 26.0000内で株価は大きく変動し、25.2750と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SARATOGA INVESTMENT CORP.の株の最低値は？
SARATOGA INVESTMENT CORP.(SAZ)の年間最安値は24.9510でした。現在の25.2800や24.9510 - 26.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SAZの動きはライブチャートで確認できます。
SAZの株式分割はいつ行われましたか？
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.2750、-1.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.2750
- 始値
- 25.3080
- 買値
- 25.2800
- 買値
- 25.2830
- 安値
- 25.2800
- 高値
- 25.3100
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- -0.71%
- 6ヶ月の変化
- -0.39%
- 1年の変化
- -1.67%
