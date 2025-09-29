报价部分
货币 / SAZ
回到股票

SAZ: Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028

25.2800 USD 0.0050 (0.02%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SAZ汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点25.2800和高点25.3100进行交易。

关注Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SAZ股票今天的价格是多少？

Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028股票今天的定价为25.2800。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为25.2750，交易量达到9。SAZ的实时价格图表显示了这些更新。

Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028股票是否支付股息？

Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028目前的价值为25.2800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.67%和USD。实时查看图表以跟踪SAZ走势。

如何购买SAZ股票？

您可以以25.2800的当前价格购买Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028股票。订单通常设置在25.2800或25.2830附近，而9和-0.11%显示市场活动。立即关注SAZ的实时图表更新。

如何投资SAZ股票？

投资Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028需要考虑年度范围24.9510 - 26.0000和当前价格25.2800。许多人在以25.2800或25.2830下订单之前，会比较-0.71%和。实时查看SAZ价格图表，了解每日变化。

SARATOGA INVESTMENT CORP.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SARATOGA INVESTMENT CORP.的最高价格是26.0000。在24.9510 - 26.0000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028的绩效。

SARATOGA INVESTMENT CORP.股票的最低价格是多少？

SARATOGA INVESTMENT CORP.（SAZ）的最低价格为24.9510。将其与当前的25.2800和24.9510 - 26.0000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SAZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SAZ股票是什么时候拆分的？

Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.2750和-1.67%中可见。

日范围
25.2800 25.3100
年范围
24.9510 26.0000
前一天收盘价
25.2750
开盘价
25.3080
卖价
25.2800
买价
25.2830
最低价
25.2800
最高价
25.3100
交易量
9
日变化
0.02%
月变化
-0.71%
6个月变化
-0.39%
年变化
-1.67%
