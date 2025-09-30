- Übersicht
SAZ: Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028
Der Wechselkurs von SAZ hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2800 bis zu einem Hoch von 25.3100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SAZ heute?
Die Aktie von Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 (SAZ) notiert heute bei 25.2800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.2750 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von SAZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SAZ Dividenden?
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 wird derzeit mit 25.2800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SAZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich SAZ-Aktien?
Sie können Aktien von Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 (SAZ) zum aktuellen Kurs von 25.2800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.2800 oder 25.2830 platziert, während 9 und -0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SAZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SAZ-Aktien?
Bei einer Investition in Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 müssen die jährliche Spanne 24.9510 - 26.0000 und der aktuelle Kurs 25.2800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.71% und -0.39%, bevor sie Orders zu 25.2800 oder 25.2830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SAZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SARATOGA INVESTMENT CORP.?
Der höchste Kurs von SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) im vergangenen Jahr lag bei 26.0000. Innerhalb von 24.9510 - 26.0000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.2750 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SARATOGA INVESTMENT CORP.?
Der niedrigste Kurs von SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) im Laufe des Jahres betrug 24.9510. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.2800 und der Spanne 24.9510 - 26.0000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SAZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SAZ statt?
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.2750 und -1.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.2750
- Eröffnung
- 25.3080
- Bid
- 25.2800
- Ask
- 25.2830
- Tief
- 25.2800
- Hoch
- 25.3100
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- -0.71%
- 6-Monatsänderung
- -0.39%
- Jahresänderung
- -1.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4