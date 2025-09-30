- Aperçu
SAZ: Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028
Le taux de change de SAZ a changé de 0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.2800 et à un maximum de 25.3100.
Suivez la dynamique Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SAZ aujourd'hui ?
L'action Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 est cotée à 25.2800 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.02%, a clôturé hier à 25.2750 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de SAZ présente ces mises à jour.
L'action Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 verse-t-elle des dividendes ?
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 est actuellement valorisé à 25.2800. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SAZ.
Comment acheter des actions SAZ ?
Vous pouvez acheter des actions Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 au cours actuel de 25.2800. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.2800 ou de 25.2830, le 9 et le -0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SAZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SAZ ?
Investir dans Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.9510 - 26.0000 et le prix actuel 25.2800. Beaucoup comparent -0.71% et -0.39% avant de passer des ordres à 25.2800 ou 25.2830. Consultez le graphique du cours de SAZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SARATOGA INVESTMENT CORP. ?
Le cours le plus élevé de SARATOGA INVESTMENT CORP. l'année dernière était 26.0000. Au cours de 24.9510 - 26.0000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.2750 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SARATOGA INVESTMENT CORP. ?
Le cours le plus bas de SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) sur l'année a été 24.9510. Sa comparaison avec 25.2800 et 24.9510 - 26.0000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SAZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SAZ a-t-elle été divisée ?
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.2750 et -1.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.2750
- Ouverture
- 25.3080
- Bid
- 25.2800
- Ask
- 25.2830
- Plus Bas
- 25.2800
- Plus Haut
- 25.3100
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 0.02%
- Changement Mensuel
- -0.71%
- Changement à 6 Mois
- -0.39%
- Changement Annuel
- -1.67%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4