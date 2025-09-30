- Panoramica
SAZ: Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028
Il tasso di cambio SAZ ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.2800 e ad un massimo di 25.3100.
Segui le dinamiche di Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SAZ oggi?
Oggi le azioni Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 sono prezzate a 25.2800. Viene scambiato all'interno di 0.02%, la chiusura di ieri è stata 25.2750 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SAZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 pagano dividendi?
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 è attualmente valutato a 25.2800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SAZ.
Come acquistare azioni SAZ?
Puoi acquistare azioni Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 al prezzo attuale di 25.2800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.2800 o 25.2830, mentre 9 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SAZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SAZ?
Investire in Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 implica considerare l'intervallo annuale 24.9510 - 26.0000 e il prezzo attuale 25.2800. Molti confrontano -0.71% e -0.39% prima di effettuare ordini su 25.2800 o 25.2830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SAZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SARATOGA INVESTMENT CORP.?
Il prezzo massimo di SARATOGA INVESTMENT CORP. nell'ultimo anno è stato 26.0000. All'interno di 24.9510 - 26.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.2750 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SARATOGA INVESTMENT CORP.?
Il prezzo più basso di SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) nel corso dell'anno è stato 24.9510. Confrontandolo con gli attuali 25.2800 e 24.9510 - 26.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SAZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SAZ?
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.2750 e -1.67%.
- Chiusura Precedente
- 25.2750
- Apertura
- 25.3080
- Bid
- 25.2800
- Ask
- 25.2830
- Minimo
- 25.2800
- Massimo
- 25.3100
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.02%
- Variazione Mensile
- -0.71%
- Variazione Semestrale
- -0.39%
- Variazione Annuale
- -1.67%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4