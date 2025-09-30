QuotazioniSezioni
SAZ: Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028

25.2800 USD 0.0050 (0.02%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SAZ ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.2800 e ad un massimo di 25.3100.

Segui le dinamiche di Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SAZ oggi?

Oggi le azioni Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 sono prezzate a 25.2800. Viene scambiato all'interno di 0.02%, la chiusura di ieri è stata 25.2750 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SAZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 pagano dividendi?

Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 è attualmente valutato a 25.2800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SAZ.

Come acquistare azioni SAZ?

Puoi acquistare azioni Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 al prezzo attuale di 25.2800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.2800 o 25.2830, mentre 9 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SAZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SAZ?

Investire in Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 implica considerare l'intervallo annuale 24.9510 - 26.0000 e il prezzo attuale 25.2800. Molti confrontano -0.71% e -0.39% prima di effettuare ordini su 25.2800 o 25.2830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SAZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SARATOGA INVESTMENT CORP.?

Il prezzo massimo di SARATOGA INVESTMENT CORP. nell'ultimo anno è stato 26.0000. All'interno di 24.9510 - 26.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.2750 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SARATOGA INVESTMENT CORP.?

Il prezzo più basso di SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) nel corso dell'anno è stato 24.9510. Confrontandolo con gli attuali 25.2800 e 24.9510 - 26.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SAZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SAZ?

Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.2750 e -1.67%.

Intervallo Giornaliero
25.2800 25.3100
Intervallo Annuale
24.9510 26.0000
Chiusura Precedente
25.2750
Apertura
25.3080
Bid
25.2800
Ask
25.2830
Minimo
25.2800
Massimo
25.3100
Volume
9
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
-0.71%
Variazione Semestrale
-0.39%
Variazione Annuale
-1.67%
