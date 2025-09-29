Курс SAZ за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.2800, а максимальная — 25.3080.

Следите за динамикой Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.