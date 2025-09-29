- Обзор рынка
SAZ: Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028
Курс SAZ за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.2800, а максимальная — 25.3080.
Следите за динамикой Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SAZ сегодня?
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 (SAZ) сегодня оценивается на уровне 25.2859. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.2750, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SAZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028?
Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 в настоящее время оценивается в 25.2859. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.65% и USD. Отслеживайте движения SAZ на графике в реальном времени.
Как купить акции SAZ?
Вы можете купить акции Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 (SAZ) по текущей цене 25.2859. Ордера обычно размещаются около 25.2859 или 25.2889, тогда как 6 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SAZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SAZ?
Инвестирование в Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 предполагает учет годового диапазона 24.9510 - 26.0000 и текущей цены 25.2859. Многие сравнивают -0.68% и -0.37% перед размещением ордеров на 25.2859 или 25.2889. Изучайте ежедневные изменения цены SAZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SARATOGA INVESTMENT CORP.?
Самая высокая цена SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) за последний год составила 26.0000. Акции заметно колебались в пределах 24.9510 - 26.0000, сравнение с 25.2750 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SARATOGA INVESTMENT CORP.?
Самая низкая цена SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) за год составила 24.9510. Сравнение с текущими 25.2859 и 24.9510 - 26.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SAZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SAZ?
В прошлом Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.2750 и -1.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.2750
- Open
- 25.3080
- Bid
- 25.2859
- Ask
- 25.2889
- Low
- 25.2800
- High
- 25.3080
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- -0.68%
- 6-месячное изменение
- -0.37%
- Годовое изменение
- -1.65%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%