SAZ: Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028

25.2859 USD 0.0109 (0.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SAZ за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.2800, а максимальная — 25.3080.

Следите за динамикой Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SAZ сегодня?

Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 (SAZ) сегодня оценивается на уровне 25.2859. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.2750, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SAZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028?

Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 в настоящее время оценивается в 25.2859. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.65% и USD. Отслеживайте движения SAZ на графике в реальном времени.

Как купить акции SAZ?

Вы можете купить акции Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 (SAZ) по текущей цене 25.2859. Ордера обычно размещаются около 25.2859 или 25.2889, тогда как 6 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SAZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SAZ?

Инвестирование в Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 предполагает учет годового диапазона 24.9510 - 26.0000 и текущей цены 25.2859. Многие сравнивают -0.68% и -0.37% перед размещением ордеров на 25.2859 или 25.2889. Изучайте ежедневные изменения цены SAZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SARATOGA INVESTMENT CORP.?

Самая высокая цена SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) за последний год составила 26.0000. Акции заметно колебались в пределах 24.9510 - 26.0000, сравнение с 25.2750 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SARATOGA INVESTMENT CORP.?

Самая низкая цена SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) за год составила 24.9510. Сравнение с текущими 25.2859 и 24.9510 - 26.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SAZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SAZ?

В прошлом Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.2750 и -1.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.2800 25.3080
Годовой диапазон
24.9510 26.0000
Предыдущее закрытие
25.2750
Open
25.3080
Bid
25.2859
Ask
25.2889
Low
25.2800
High
25.3080
Объем
6
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
-0.68%
6-месячное изменение
-0.37%
Годовое изменение
-1.65%
