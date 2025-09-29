CotizacionesSecciones
SAZ: Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028

25.2800 USD 0.0050 (0.02%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SAZ de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.2800, mientras que el máximo ha alcanzado 25.3100.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SAZ hoy?

Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 (SAZ) se evalúa hoy en 25.2800. El instrumento se negocia dentro de 0.02%; el cierre de ayer ha sido 25.2750 y el volumen comercial ha alcanzado 9. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SAZ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028?

Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 se evalúa actualmente en 25.2800. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.67% y USD. Monitoree los movimientos de SAZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SAZ?

Puede comprar acciones de Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 (SAZ) al precio actual de 25.2800. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.2800 o 25.2830, mientras que 9 y -0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SAZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SAZ?

Invertir en Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 implica tener en cuenta el rango anual 24.9510 - 26.0000 y el precio actual 25.2800. Muchos comparan -0.71% y -0.39% antes de colocar órdenes en 25.2800 o 25.2830. Estudie los cambios diarios de precios de SAZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SARATOGA INVESTMENT CORP.?

El precio más alto de SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) en el último año ha sido 26.0000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.9510 - 26.0000, una comparación con 25.2750 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SARATOGA INVESTMENT CORP.?

El precio más bajo de SARATOGA INVESTMENT CORP. (SAZ) para el año ha sido 24.9510. La comparación con los actuales 25.2800 y 24.9510 - 26.0000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SAZ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SAZ?

En el pasado, Saratoga Investment Corp 8.50% Notes due 2028 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.2750 y -1.67% después de las acciones corporativas.

Rango diario
25.2800 25.3100
Rango anual
24.9510 26.0000
Cierres anteriores
25.2750
Open
25.3080
Bid
25.2800
Ask
25.2830
Low
25.2800
High
25.3100
Volumen
9
Cambio diario
0.02%
Cambio mensual
-0.71%
Cambio a 6 meses
-0.39%
Cambio anual
-1.67%
