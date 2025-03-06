Moedas / SACH
SACH: Sachem Capital Corp
1.21 USD 0.02 (1.68%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SACH para hoje mudou para 1.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.20 e o mais alto foi 1.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Sachem Capital Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SACH Notícias
- Sachem Capital: Quarterly Profit Puts Baby Bonds In A Good Spot (NYSE:SACH)
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sachem Capital earnings matched, revenue fell short of estimates
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Sachem Capital shareholders approve all proposals at annual meeting
- JMP reiterates Market Perform rating on Sachem Capital stock
- 2 'Sucker Yields' That Will Keep You Up At Night
- 2 REITs To Avoid (The Raised Nail Gets Hammered)
- Sachem Capital Announces Closing of New $100 Million of Senior Secured Notes
- Sachem Capital Corp. Announces Common and Preferred Dividends
- SACH stock touches 52-week low at $0.82 amid market challenges
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- The Market is too pessimistic on Sachem Capital (NYSE:SACH)
Faixa diária
1.20 1.26
Faixa anual
0.80 2.56
- Fechamento anterior
- 1.19
- Open
- 1.20
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Low
- 1.20
- High
- 1.26
- Volume
- 238
- Mudança diária
- 1.68%
- Mudança mensal
- -1.63%
- Mudança de 6 meses
- 3.42%
- Mudança anual
- -51.98%
