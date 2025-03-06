Валюты / SACH
SACH: Sachem Capital Corp
1.22 USD 0.03 (2.40%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SACH за сегодня изменился на -2.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.15, а максимальная — 1.24.
Следите за динамикой Sachem Capital Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SACH
Дневной диапазон
1.15 1.24
Годовой диапазон
0.80 2.56
- Предыдущее закрытие
- 1.25
- Open
- 1.24
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Low
- 1.15
- High
- 1.24
- Объем
- 321
- Дневное изменение
- -2.40%
- Месячное изменение
- -0.81%
- 6-месячное изменение
- 4.27%
- Годовое изменение
- -51.59%
