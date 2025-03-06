通貨 / SACH
SACH: Sachem Capital Corp
1.21 USD 0.02 (1.68%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SACHの今日の為替レートは、1.68%変化しました。日中、通貨は1あたり1.20の安値と1.26の高値で取引されました。
Sachem Capital Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SACH News
- Sachem Capital: Quarterly Profit Puts Baby Bonds In A Good Spot (NYSE:SACH)
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sachem Capital earnings matched, revenue fell short of estimates
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Sachem Capital shareholders approve all proposals at annual meeting
- JMP reiterates Market Perform rating on Sachem Capital stock
- 2 'Sucker Yields' That Will Keep You Up At Night
- 2 REITs To Avoid (The Raised Nail Gets Hammered)
- Sachem Capital Announces Closing of New $100 Million of Senior Secured Notes
- Sachem Capital Corp. Announces Common and Preferred Dividends
- SACH stock touches 52-week low at $0.82 amid market challenges
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- The Market is too pessimistic on Sachem Capital (NYSE:SACH)
1日のレンジ
1.20 1.26
1年のレンジ
0.80 2.56
- 以前の終値
- 1.19
- 始値
- 1.20
- 買値
- 1.21
- 買値
- 1.51
- 安値
- 1.20
- 高値
- 1.26
- 出来高
- 238
- 1日の変化
- 1.68%
- 1ヶ月の変化
- -1.63%
- 6ヶ月の変化
- 3.42%
- 1年の変化
- -51.98%
