SACH: Sachem Capital Corp
1.16 USD 0.05 (4.13%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SACH hat sich für heute um -4.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.15 bis zu einem Hoch von 1.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SACH News
Tagesspanne
1.15 1.26
Jahresspanne
0.80 2.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.21
- Eröffnung
- 1.26
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Tief
- 1.15
- Hoch
- 1.26
- Volumen
- 150
- Tagesänderung
- -4.13%
- Monatsänderung
- -5.69%
- 6-Monatsänderung
- -0.85%
- Jahresänderung
- -53.97%
