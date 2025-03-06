Divisas / SACH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SACH: Sachem Capital Corp
1.19 USD 0.03 (2.46%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SACH de hoy ha cambiado un -2.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.18, mientras que el máximo ha alcanzado 1.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sachem Capital Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SACH News
- Sachem Capital: Quarterly Profit Puts Baby Bonds In A Good Spot (NYSE:SACH)
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sachem Capital earnings matched, revenue fell short of estimates
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Sachem Capital shareholders approve all proposals at annual meeting
- JMP reiterates Market Perform rating on Sachem Capital stock
- 2 'Sucker Yields' That Will Keep You Up At Night
- 2 REITs To Avoid (The Raised Nail Gets Hammered)
- Sachem Capital Announces Closing of New $100 Million of Senior Secured Notes
- Sachem Capital Corp. Announces Common and Preferred Dividends
- SACH stock touches 52-week low at $0.82 amid market challenges
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- The Market is too pessimistic on Sachem Capital (NYSE:SACH)
Rango diario
1.18 1.24
Rango anual
0.80 2.56
- Cierres anteriores
- 1.22
- Open
- 1.24
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Low
- 1.18
- High
- 1.24
- Volumen
- 219
- Cambio diario
- -2.46%
- Cambio mensual
- -3.25%
- Cambio a 6 meses
- 1.71%
- Cambio anual
- -52.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B