货币 / SACH
SACH: Sachem Capital Corp
1.20 USD 0.02 (1.64%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SACH汇率已更改-1.64%。当日，交易品种以低点1.20和高点1.24进行交易。
关注Sachem Capital Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SACH新闻
- Sachem Capital: Quarterly Profit Puts Baby Bonds In A Good Spot (NYSE:SACH)
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sachem Capital earnings matched, revenue fell short of estimates
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Sachem Capital shareholders approve all proposals at annual meeting
- JMP reiterates Market Perform rating on Sachem Capital stock
- 2 'Sucker Yields' That Will Keep You Up At Night
- 2 REITs To Avoid (The Raised Nail Gets Hammered)
- Sachem Capital Announces Closing of New $100 Million of Senior Secured Notes
- Sachem Capital Corp. Announces Common and Preferred Dividends
- SACH stock touches 52-week low at $0.82 amid market challenges
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- The Market is too pessimistic on Sachem Capital (NYSE:SACH)
日范围
1.20 1.24
年范围
0.80 2.56
- 前一天收盘价
- 1.22
- 开盘价
- 1.24
- 卖价
- 1.20
- 买价
- 1.50
- 最低价
- 1.20
- 最高价
- 1.24
- 交易量
- 165
- 日变化
- -1.64%
- 月变化
- -2.44%
- 6个月变化
- 2.56%
- 年变化
- -52.38%
