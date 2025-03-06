Valute / SACH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SACH: Sachem Capital Corp
1.12 USD 0.09 (7.44%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SACH ha avuto una variazione del -7.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.12 e ad un massimo di 1.26.
Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SACH News
- Oppenheimer riduce il target di prezzo delle azioni Sachem Capital dopo i risultati del Q2
- Oppenheimer lowers Sachem Capital stock price target on Q2 results
- Sachem Capital: Quarterly Profit Puts Baby Bonds In A Good Spot (NYSE:SACH)
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sachem Capital earnings matched, revenue fell short of estimates
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Sachem Capital shareholders approve all proposals at annual meeting
- JMP reiterates Market Perform rating on Sachem Capital stock
- 2 'Sucker Yields' That Will Keep You Up At Night
- 2 REITs To Avoid (The Raised Nail Gets Hammered)
- Sachem Capital Announces Closing of New $100 Million of Senior Secured Notes
- Sachem Capital Corp. Announces Common and Preferred Dividends
- SACH stock touches 52-week low at $0.82 amid market challenges
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- The Market is too pessimistic on Sachem Capital (NYSE:SACH)
Intervallo Giornaliero
1.12 1.26
Intervallo Annuale
0.80 2.56
- Chiusura Precedente
- 1.21
- Apertura
- 1.26
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Minimo
- 1.12
- Massimo
- 1.26
- Volume
- 276
- Variazione giornaliera
- -7.44%
- Variazione Mensile
- -8.94%
- Variazione Semestrale
- -4.27%
- Variazione Annuale
- -55.56%
21 settembre, domenica