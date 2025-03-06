QuotazioniSezioni
SACH: Sachem Capital Corp

1.12 USD 0.09 (7.44%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SACH ha avuto una variazione del -7.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.12 e ad un massimo di 1.26.

Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.12 1.26
Intervallo Annuale
0.80 2.56
Chiusura Precedente
1.21
Apertura
1.26
Bid
1.12
Ask
1.42
Minimo
1.12
Massimo
1.26
Volume
276
Variazione giornaliera
-7.44%
Variazione Mensile
-8.94%
Variazione Semestrale
-4.27%
Variazione Annuale
-55.56%
