통화 / SACH
SACH: Sachem Capital Corp
1.12 USD 0.09 (7.44%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SACH 환율이 오늘 -7.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.12이고 고가는 1.26이었습니다.
Sachem Capital Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SACH News
- 오펜하이머, 사켐 캐피탈 목표 주가 하향 조정
- Oppenheimer lowers Sachem Capital stock price target on Q2 results
- Sachem Capital: Quarterly Profit Puts Baby Bonds In A Good Spot (NYSE:SACH)
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sachem Capital earnings matched, revenue fell short of estimates
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Sachem Capital shareholders approve all proposals at annual meeting
- JMP reiterates Market Perform rating on Sachem Capital stock
- 2 'Sucker Yields' That Will Keep You Up At Night
- 2 REITs To Avoid (The Raised Nail Gets Hammered)
- Sachem Capital Announces Closing of New $100 Million of Senior Secured Notes
- Sachem Capital Corp. Announces Common and Preferred Dividends
- SACH stock touches 52-week low at $0.82 amid market challenges
- Sachem Capital Corp. (SACH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- The Market is too pessimistic on Sachem Capital (NYSE:SACH)
일일 변동 비율
1.12 1.26
년간 변동
0.80 2.56
- 이전 종가
- 1.21
- 시가
- 1.26
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- 저가
- 1.12
- 고가
- 1.26
- 볼륨
- 276
- 일일 변동
- -7.44%
- 월 변동
- -8.94%
- 6개월 변동
- -4.27%
- 년간 변동율
- -55.56%
20 9월, 토요일