RVTY: Revvity Inc
86.59 USD 1.14 (1.33%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RVTY para hoje mudou para 1.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 85.72 e o mais alto foi 86.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Revvity Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RVTY Notícias
Faixa diária
85.72 86.59
Faixa anual
81.36 129.16
- Fechamento anterior
- 85.45
- Open
- 85.72
- Bid
- 86.59
- Ask
- 86.89
- Low
- 85.72
- High
- 86.59
- Volume
- 125
- Mudança diária
- 1.33%
- Mudança mensal
- -3.16%
- Mudança de 6 meses
- -18.12%
- Mudança anual
- -32.26%
