통화 / RVTY
RVTY: Revvity Inc
86.68 USD 0.99 (1.13%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RVTY 환율이 오늘 -1.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 86.60이고 고가는 88.60이었습니다.
Revvity Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RVTY News
- Revvity, KeyBanc, ’Overweight’ 등급 유지, 추정치 하향 조정에도
- Revvity stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc despite lowered estimates
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Revvity Inc stock hits 52-week low at 85.01 USD
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- Revvity stock hits 52-week low at 87.63 USD
- Stifel lowers Revvity stock price target to $110 on China ImmunoDx pressures
- Raymond James lowers Revvity stock price target to $115 on China headwinds
- Revvity stock price target lowered to $115 by Bernstein on China headwinds
- Revvity: Not A Healthy Diagnosis For This Life Science Business (NYSE:RVTY)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Revvity Q2: Headwinds From China And Customers, Buy On Weakness (NYSE:RVTY)
- AMD and Tesla Lead Monday’s Market Cap Stock Movers
- Revvity stock price target lowered to $100 at Jefferies on China headwinds
- Revvity, Inc. (RVTY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Revvity, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RVTY)
- Revvity Slashes Outlook As China Policy Deals Diagnostics Blow - Revvity (NYSE:RVTY)
- Revvity trims 2025 profit forecast as China policy changes hit diagnostics demand
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- RVTY Posts Q2 Earnings & Sales Beat, Raises '25 Sales View
일일 변동 비율
86.60 88.60
년간 변동
81.36 129.16
- 이전 종가
- 87.67
- 시가
- 87.55
- Bid
- 86.68
- Ask
- 86.98
- 저가
- 86.60
- 고가
- 88.60
- 볼륨
- 2.733 K
- 일일 변동
- -1.13%
- 월 변동
- -3.06%
- 6개월 변동
- -18.03%
- 년간 변동율
- -32.19%
