RVTY: Revvity Inc

87.67 USD 2.22 (2.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RVTY hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.72 bis zu einem Hoch von 88.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Revvity Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
85.72 88.26
Jahresspanne
81.36 129.16
Vorheriger Schlusskurs
85.45
Eröffnung
85.72
Bid
87.67
Ask
87.97
Tief
85.72
Hoch
88.26
Volumen
2.227 K
Tagesänderung
2.60%
Monatsänderung
-1.96%
6-Monatsänderung
-17.10%
Jahresänderung
-31.42%
