RVTY: Revvity Inc
87.67 USD 2.22 (2.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RVTY hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.72 bis zu einem Hoch von 88.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Revvity Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
85.72 88.26
Jahresspanne
81.36 129.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.45
- Eröffnung
- 85.72
- Bid
- 87.67
- Ask
- 87.97
- Tief
- 85.72
- Hoch
- 88.26
- Volumen
- 2.227 K
- Tagesänderung
- 2.60%
- Monatsänderung
- -1.96%
- 6-Monatsänderung
- -17.10%
- Jahresänderung
- -31.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K