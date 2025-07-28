货币 / RVTY
RVTY: Revvity Inc
87.02 USD 1.75 (2.05%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RVTY汇率已更改2.05%。当日，交易品种以低点85.29和高点87.36进行交易。
关注Revvity Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RVTY新闻
- KeyBanc维持Revvity股票"增持"评级，尽管下调预期
- Revvity stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc despite lowered estimates
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Revvity Inc stock hits 52-week low at 85.01 USD
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- Revvity stock hits 52-week low at 87.63 USD
- Stifel lowers Revvity stock price target to $110 on China ImmunoDx pressures
- Raymond James lowers Revvity stock price target to $115 on China headwinds
- Revvity stock price target lowered to $115 by Bernstein on China headwinds
- Revvity: Not A Healthy Diagnosis For This Life Science Business (NYSE:RVTY)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Revvity Q2: Headwinds From China And Customers, Buy On Weakness (NYSE:RVTY)
- AMD and Tesla Lead Monday’s Market Cap Stock Movers
- Revvity stock price target lowered to $100 at Jefferies on China headwinds
- Revvity, Inc. (RVTY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Revvity, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RVTY)
- Revvity Slashes Outlook As China Policy Deals Diagnostics Blow - Revvity (NYSE:RVTY)
- Revvity trims 2025 profit forecast as China policy changes hit diagnostics demand
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- RVTY Posts Q2 Earnings & Sales Beat, Raises '25 Sales View
日范围
85.29 87.36
年范围
81.36 129.16
- 前一天收盘价
- 85.27
- 开盘价
- 85.53
- 卖价
- 87.02
- 买价
- 87.32
- 最低价
- 85.29
- 最高价
- 87.36
- 交易量
- 309
- 日变化
- 2.05%
- 月变化
- -2.68%
- 6个月变化
- -17.71%
- 年变化
- -31.93%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值