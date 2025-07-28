Валюты / RVTY
RVTY: Revvity Inc
85.27 USD 1.24 (1.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RVTY за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.58, а максимальная — 85.67.
Следите за динамикой Revvity Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RVTY
- KeyBanc подтверждает рейтинг акций Revvity на уровне "Выше рынка", несмотря на снижение прогнозов
- Revvity stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc despite lowered estimates
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Revvity Inc stock hits 52-week low at 85.01 USD
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- Revvity stock hits 52-week low at 87.63 USD
- Stifel lowers Revvity stock price target to $110 on China ImmunoDx pressures
- Raymond James lowers Revvity stock price target to $115 on China headwinds
- Revvity stock price target lowered to $115 by Bernstein on China headwinds
- Revvity: Not A Healthy Diagnosis For This Life Science Business (NYSE:RVTY)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Revvity Q2: Headwinds From China And Customers, Buy On Weakness (NYSE:RVTY)
- AMD and Tesla Lead Monday’s Market Cap Stock Movers
- Revvity stock price target lowered to $100 at Jefferies on China headwinds
- Revvity, Inc. (RVTY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Revvity, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RVTY)
- Revvity Slashes Outlook As China Policy Deals Diagnostics Blow - Revvity (NYSE:RVTY)
- Revvity trims 2025 profit forecast as China policy changes hit diagnostics demand
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- RVTY Posts Q2 Earnings & Sales Beat, Raises '25 Sales View
Дневной диапазон
83.58 85.67
Годовой диапазон
81.36 129.16
- Предыдущее закрытие
- 84.03
- Open
- 84.46
- Bid
- 85.27
- Ask
- 85.57
- Low
- 83.58
- High
- 85.67
- Объем
- 2.433 K
- Дневное изменение
- 1.48%
- Месячное изменение
- -4.64%
- 6-месячное изменение
- -19.37%
- Годовое изменение
- -33.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.