RVTY: Revvity Inc

85.27 USD 1.24 (1.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RVTY за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.58, а максимальная — 85.67.

Следите за динамикой Revvity Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
83.58 85.67
Годовой диапазон
81.36 129.16
Предыдущее закрытие
84.03
Open
84.46
Bid
85.27
Ask
85.57
Low
83.58
High
85.67
Объем
2.433 K
Дневное изменение
1.48%
Месячное изменение
-4.64%
6-месячное изменение
-19.37%
Годовое изменение
-33.29%
