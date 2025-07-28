クォートセクション
通貨 / RVTY
RVTY: Revvity Inc

87.67 USD 2.22 (2.60%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RVTYの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり85.72の安値と88.26の高値で取引されました。

Revvity Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
85.72 88.26
1年のレンジ
81.36 129.16
以前の終値
85.45
始値
85.72
買値
87.67
買値
87.97
安値
85.72
高値
88.26
出来高
2.227 K
1日の変化
2.60%
1ヶ月の変化
-1.96%
6ヶ月の変化
-17.10%
1年の変化
-31.42%
