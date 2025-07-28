通貨 / RVTY
RVTY: Revvity Inc
87.67 USD 2.22 (2.60%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RVTYの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり85.72の安値と88.26の高値で取引されました。
Revvity Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
85.72 88.26
1年のレンジ
81.36 129.16
- 以前の終値
- 85.45
- 始値
- 85.72
- 買値
- 87.67
- 買値
- 87.97
- 安値
- 85.72
- 高値
- 88.26
- 出来高
- 2.227 K
- 1日の変化
- 2.60%
- 1ヶ月の変化
- -1.96%
- 6ヶ月の変化
- -17.10%
- 1年の変化
- -31.42%
