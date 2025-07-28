Devises / RVTY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RVTY: Revvity Inc
86.68 USD 0.99 (1.13%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RVTY a changé de -1.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 86.60 et à un maximum de 88.60.
Suivez la dynamique Revvity Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RVTY Nouvelles
- KeyBanc maintient sa note "Surpondérer" pour Revvity malgré des prévisions revues à la baisse
- Revvity stock rating reiterated at Overweight by KeyBanc despite lowered estimates
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Revvity Inc stock hits 52-week low at 85.01 USD
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- Revvity stock hits 52-week low at 87.63 USD
- Stifel lowers Revvity stock price target to $110 on China ImmunoDx pressures
- Raymond James lowers Revvity stock price target to $115 on China headwinds
- Revvity stock price target lowered to $115 by Bernstein on China headwinds
- Revvity: Not A Healthy Diagnosis For This Life Science Business (NYSE:RVTY)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Revvity Q2: Headwinds From China And Customers, Buy On Weakness (NYSE:RVTY)
- AMD and Tesla Lead Monday’s Market Cap Stock Movers
- Revvity stock price target lowered to $100 at Jefferies on China headwinds
- Revvity, Inc. (RVTY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Revvity, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RVTY)
- Revvity Slashes Outlook As China Policy Deals Diagnostics Blow - Revvity (NYSE:RVTY)
- Revvity trims 2025 profit forecast as China policy changes hit diagnostics demand
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- RVTY Posts Q2 Earnings & Sales Beat, Raises '25 Sales View
Range quotidien
86.60 88.60
Range Annuel
81.36 129.16
- Clôture Précédente
- 87.67
- Ouverture
- 87.55
- Bid
- 86.68
- Ask
- 86.98
- Plus Bas
- 86.60
- Plus Haut
- 88.60
- Volume
- 2.733 K
- Changement quotidien
- -1.13%
- Changement Mensuel
- -3.06%
- Changement à 6 Mois
- -18.03%
- Changement Annuel
- -32.19%
20 septembre, samedi