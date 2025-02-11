Moedas / RGCO
RGCO: RGC Resources Inc
22.98 USD 0.76 (3.42%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RGCO para hoje mudou para 3.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.25 e o mais alto foi 22.98.
Veja a dinâmica do par de moedas RGC Resources Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
22.25 22.98
Faixa anual
19.06 24.20
- Fechamento anterior
- 22.22
- Open
- 22.27
- Bid
- 22.98
- Ask
- 23.28
- Low
- 22.25
- High
- 22.98
- Volume
- 48
- Mudança diária
- 3.42%
- Mudança mensal
- 4.41%
- Mudança de 6 meses
- 11.34%
- Mudança anual
- 4.84%
