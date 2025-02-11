통화 / RGCO
RGCO: RGC Resources Inc
22.70 USD 0.06 (0.26%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RGCO 환율이 오늘 -0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.40이고 고가는 22.74이었습니다.
RGC Resources Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
22.40 22.74
년간 변동
19.06 24.20
- 이전 종가
- 22.76
- 시가
- 22.65
- Bid
- 22.70
- Ask
- 23.00
- 저가
- 22.40
- 고가
- 22.74
- 볼륨
- 67
- 일일 변동
- -0.26%
- 월 변동
- 3.13%
- 6개월 변동
- 9.98%
- 년간 변동율
- 3.56%
20 9월, 토요일