Valute / RGCO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RGCO: RGC Resources Inc
22.70 USD 0.06 (0.26%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RGCO ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.40 e ad un massimo di 22.74.
Segui le dinamiche di RGC Resources Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGCO News
- Is Hallador Energy (HNRG) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- RGC Resources Inc. (RGCO) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- RGC Resources earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Par Petroleum (PARR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- World Kinect (WKC) Q2 Earnings Beat Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- RGC Resources VP Miles Christen Brooke buys $99 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- RGC Resources (RGCO): Worth Watching For A Good Entry Point
- RGC Resources, Inc. (RGCO) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
22.40 22.74
Intervallo Annuale
19.06 24.20
- Chiusura Precedente
- 22.76
- Apertura
- 22.65
- Bid
- 22.70
- Ask
- 23.00
- Minimo
- 22.40
- Massimo
- 22.74
- Volume
- 67
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- 3.13%
- Variazione Semestrale
- 9.98%
- Variazione Annuale
- 3.56%
21 settembre, domenica