RGCO: RGC Resources Inc

22.70 USD 0.06 (0.26%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RGCO ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.40 e ad un massimo di 22.74.

Segui le dinamiche di RGC Resources Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.40 22.74
Intervallo Annuale
19.06 24.20
Chiusura Precedente
22.76
Apertura
22.65
Bid
22.70
Ask
23.00
Minimo
22.40
Massimo
22.74
Volume
67
Variazione giornaliera
-0.26%
Variazione Mensile
3.13%
Variazione Semestrale
9.98%
Variazione Annuale
3.56%
