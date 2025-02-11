Валюты / RGCO
RGCO: RGC Resources Inc
22.22 USD 0.32 (1.46%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RGCO за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.90, а максимальная — 22.23.
Следите за динамикой RGC Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RGCO
- Is Hallador Energy (HNRG) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- RGC Resources Inc. (RGCO) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- RGC Resources earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Par Petroleum (PARR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- World Kinect (WKC) Q2 Earnings Beat Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- RGC Resources VP Miles Christen Brooke buys $99 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- RGC Resources (RGCO): Worth Watching For A Good Entry Point
- RGC Resources, Inc. (RGCO) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
21.90 22.23
Годовой диапазон
19.06 24.20
- Предыдущее закрытие
- 21.90
- Open
- 21.90
- Bid
- 22.22
- Ask
- 22.52
- Low
- 21.90
- High
- 22.23
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 1.46%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 7.66%
- Годовое изменение
- 1.37%
