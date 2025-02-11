Währungen / RGCO
RGCO: RGC Resources Inc
22.65 USD 0.11 (0.48%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RGCO hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.43 bis zu einem Hoch von 22.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die RGC Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.43 22.72
Jahresspanne
19.06 24.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.76
- Eröffnung
- 22.65
- Bid
- 22.65
- Ask
- 22.95
- Tief
- 22.43
- Hoch
- 22.72
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 2.91%
- 6-Monatsänderung
- 9.74%
- Jahresänderung
- 3.33%
