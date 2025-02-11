KurseKategorien
Währungen / RGCO
Zurück zum Aktien

RGCO: RGC Resources Inc

22.65 USD 0.11 (0.48%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RGCO hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.43 bis zu einem Hoch von 22.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die RGC Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RGCO News

Tagesspanne
22.43 22.72
Jahresspanne
19.06 24.20
Vorheriger Schlusskurs
22.76
Eröffnung
22.65
Bid
22.65
Ask
22.95
Tief
22.43
Hoch
22.72
Volumen
37
Tagesänderung
-0.48%
Monatsänderung
2.91%
6-Monatsänderung
9.74%
Jahresänderung
3.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K