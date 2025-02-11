货币 / RGCO
RGCO: RGC Resources Inc
22.32 USD 0.10 (0.45%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RGCO汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点22.13和高点22.63进行交易。
关注RGC Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RGCO新闻
日范围
22.13 22.63
年范围
19.06 24.20
- 前一天收盘价
- 22.22
- 开盘价
- 22.22
- 卖价
- 22.32
- 买价
- 22.62
- 最低价
- 22.13
- 最高价
- 22.63
- 交易量
- 24
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 1.41%
- 6个月变化
- 8.14%
- 年变化
- 1.82%
