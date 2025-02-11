通貨 / RGCO
RGCO: RGC Resources Inc
22.76 USD 0.54 (2.43%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RGCOの今日の為替レートは、2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり22.25の安値と22.98の高値で取引されました。
RGC Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
22.25 22.98
1年のレンジ
19.06 24.20
- 以前の終値
- 22.22
- 始値
- 22.27
- 買値
- 22.76
- 買値
- 23.06
- 安値
- 22.25
- 高値
- 22.98
- 出来高
- 67
- 1日の変化
- 2.43%
- 1ヶ月の変化
- 3.41%
- 6ヶ月の変化
- 10.27%
- 1年の変化
- 3.83%
