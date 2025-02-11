クォートセクション
通貨 / RGCO
RGCO: RGC Resources Inc

22.76 USD 0.54 (2.43%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RGCOの今日の為替レートは、2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり22.25の安値と22.98の高値で取引されました。

RGC Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.25 22.98
1年のレンジ
19.06 24.20
以前の終値
22.22
始値
22.27
買値
22.76
買値
23.06
安値
22.25
高値
22.98
出来高
67
1日の変化
2.43%
1ヶ月の変化
3.41%
6ヶ月の変化
10.27%
1年の変化
3.83%
