Devises / RGCO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RGCO: RGC Resources Inc
22.70 USD 0.06 (0.26%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RGCO a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.40 et à un maximum de 22.74.
Suivez la dynamique RGC Resources Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGCO Nouvelles
- Is Hallador Energy (HNRG) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- RGC Resources Inc. (RGCO) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- RGC Resources earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Par Petroleum (PARR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- World Kinect (WKC) Q2 Earnings Beat Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- RGC Resources VP Miles Christen Brooke buys $99 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- RGC Resources (RGCO): Worth Watching For A Good Entry Point
- RGC Resources, Inc. (RGCO) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
22.40 22.74
Range Annuel
19.06 24.20
- Clôture Précédente
- 22.76
- Ouverture
- 22.65
- Bid
- 22.70
- Ask
- 23.00
- Plus Bas
- 22.40
- Plus Haut
- 22.74
- Volume
- 67
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- 3.13%
- Changement à 6 Mois
- 9.98%
- Changement Annuel
- 3.56%
20 septembre, samedi