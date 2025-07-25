- Visão do mercado
RFV: Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
A taxa do RFV para hoje mudou para 0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 129.58 e o mais alto foi 130.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RFV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RFV hoje?
Hoje Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF (RFV) está avaliado em 129.70. O instrumento é negociado dentro de 129.58 - 130.22, o fechamento de ontem foi 129.02, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RFV em tempo real.
As ações de Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF está avaliado em 129.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.53% e USD. Monitore os movimentos de RFV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RFV?
Você pode comprar ações de Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF (RFV) pelo preço atual 129.70. Ordens geralmente são executadas perto de 129.70 ou 130.00, enquanto 20 e -0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RFV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RFV?
Investir em Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF envolve considerar a faixa anual 96.85 - 132.85 e o preço atual 129.70. Muitos comparam 0.93% e 19.02% antes de enviar ordens em 129.70 ou 130.00. Estude as mudanças diárias de preço de RFV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF?
O maior preço de Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) no último ano foi 132.85. As ações oscilaram bastante dentro de 96.85 - 132.85, e a comparação com 129.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF?
O menor preço de Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) no ano foi 96.85. A comparação com o preço atual 129.70 e 96.85 - 132.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RFV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RFV?
No passado Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 129.02 e 8.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 129.02
- Open
- 130.11
- Bid
- 129.70
- Ask
- 130.00
- Low
- 129.58
- High
- 130.22
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 0.53%
- Mudança mensal
- 0.93%
- Mudança de 6 meses
- 19.02%
- Mudança anual
- 8.53%