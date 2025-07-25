クォートセクション
通貨 / RFV
株に戻る

RFV: Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

129.70 USD 0.68 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RFVの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり129.58の安値と130.22の高値で取引されました。

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFV News

よくあるご質問

RFV株の現在の価格は？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFの株価は本日129.70です。129.58 - 130.22内で取引され、前日の終値は129.02、取引量は20に達しました。RFVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFの株は配当を出しますか？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFの現在の価格は129.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.53%やUSDにも注目します。RFVの動きはライブチャートで確認できます。

RFV株を買う方法は？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFの株は現在129.70で購入可能です。注文は通常129.70または130.00付近で行われ、20や-0.32%が市場の動きを示します。RFVの最新情報はライブチャートで確認できます。

RFV株に投資する方法は？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFへの投資では、年間の値幅96.85 - 132.85と現在の129.70を考慮します。注文は多くの場合129.70や130.00で行われる前に、0.93%や19.02%と比較されます。RFVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETFの株の最高値は？

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETFの過去1年の最高値は132.85でした。96.85 - 132.85内で株価は大きく変動し、129.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETFの株の最低値は？

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF(RFV)の年間最安値は96.85でした。現在の129.70や96.85 - 132.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RFVの動きはライブチャートで確認できます。

RFVの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、129.02、8.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
129.58 130.22
1年のレンジ
96.85 132.85
以前の終値
129.02
始値
130.11
買値
129.70
買値
130.00
安値
129.58
高値
130.22
出来高
20
1日の変化
0.53%
1ヶ月の変化
0.93%
6ヶ月の変化
19.02%
1年の変化
8.53%
04 10月, 土曜日