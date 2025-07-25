KurseKategorien
RFV: Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF

129.70 USD 0.68 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RFV hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 129.58 bis zu einem Hoch von 130.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RFV heute?

Die Aktie von Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF (RFV) notiert heute bei 129.70. Sie wird innerhalb einer Spanne von 129.58 - 130.22 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 129.02 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von RFV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RFV Dividenden?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF wird derzeit mit 129.70 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RFV zu verfolgen.

Wie kaufe ich RFV-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF (RFV) zum aktuellen Kurs von 129.70 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 129.70 oder 130.00 platziert, während 20 und -0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RFV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RFV-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF müssen die jährliche Spanne 96.85 - 132.85 und der aktuelle Kurs 129.70 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.93% und 19.02%, bevor sie Orders zu 129.70 oder 130.00 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RFV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) im vergangenen Jahr lag bei 132.85. Innerhalb von 96.85 - 132.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 129.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) im Laufe des Jahres betrug 96.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 129.70 und der Spanne 96.85 - 132.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RFV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RFV statt?

Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 129.02 und 8.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
129.58 130.22
Jahresspanne
96.85 132.85
Vorheriger Schlusskurs
129.02
Eröffnung
130.11
Bid
129.70
Ask
130.00
Tief
129.58
Hoch
130.22
Volumen
20
Tagesänderung
0.53%
Monatsänderung
0.93%
6-Monatsänderung
19.02%
Jahresänderung
8.53%
